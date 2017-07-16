بالفيديو.. شاحنة محملة بثعابين بحر تتحول لمشهد من فيلم رعب

ذكر موقع “ذا صن”، أن شاحنة محملة بثعابين البحر انقلبت على الطريق، وأدت إلى تغطية المكان والعديد من السيارات بأكثر من ثلاثة أطنان من الثعابين، بالإضافة إلى مادة لزجة تنتجها الأسماك لدرء الحيوانات المفترسة.

وظهرت شرطة المرور في مقاطع فيديو تم مشاركتها عبر “تويتر”، تتعامل مع المشهد الغريب وكأنه خرج من فيلم رعب.

من المعروف أن سمك الجريث عبارة عن حيوانات بحرية تشبه ثعابين البحر وتنتج مخاطا، لذلك تعرف أيضا بثعبان البحر المخاطي.