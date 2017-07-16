محمد بن سلمان يهنئ أميركا بدلا من العراق بالنصر في الموصل!!

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن سلمان أشاد ما أسماه “دور الولايات المتحدة الأمريكية بقيادتها للتحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي والقضاء عليه”، على حد زعمه متناسيا تضحيات العراقيين.

وقال ابن سلمان أن “الحرب على الإرهاب وكل من يدعمه ويموله لا بد أن تستمر وبكل حزم”، على حد تعبيره.

وتطرق الاتصال إلى جوانب تطوير آليات التنسيق بين البلدين لمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف (علما ان السعودية تعتمد الفكر الوهابي التكفيري المتطرف الذي ولَّد داعش في المنطقة)، إضافة إلى بحث التعاون العسكري والدفاعي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.