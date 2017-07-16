الصحة العالمية: إرتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1784 حالة

وقالت المنظمة في حساب مكتبها في اليمن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنها وثقت أكثر من 344700 حالة اشتباه بمرض الكوليرا، و1784 حالة وفاة مرتبطة سجلت في 292 مديرية و21 محافظة في اليمن.

وفي سياق متصل، اعلنت منظمة اوكسفام الخيرية، وصول معدات المياه والصرف الصحي الضرورية لمكافحة الكوليرا إلى العاصمة صنعاء، والتي تم شحنها من المملكة المتحدة مطلع الشهر الجاري.

وأوضحت أن المساعدات تشمل خزانات حفظ المياه وصنابير وموزعات مياه غسل اليدين وأدوات فحص وتعقيم المياه ومحاليل الارواء، بالاضافة الى رشاشات مبيدات الحشرات، والأنابيب وغيرها من التجهيزات، مشيرة إلى أنه سيتم توزيعهاعلى المحافظات المستهدفة وهي عمران وحجة والحديدة وتعز وعدن.

والكوليرا مرض يسبب إسهالاً حاد يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات، إذا لم يخضع للعلاج بشكل عاجل.

وانتشر وباء الكوليرا في اليمن بشكل كبير بسبب الوضع الصحي والبيئي المتدهور في البلاد التي تشهد اعتداءاً سعودياً منذ أكثر من عامين مسنوداً بقوات “التحالف العربي”.

المصدر: د ب أ