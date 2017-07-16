شاهد: فيديو يثير جدلا بالسعودية في مراسيم عزاء شقيق الملك!

وقال ناشرو المقطع، إنه “دليل على أنه مجلس أحمد بن عبد العزيز لم يضع صورة محمد بن سلمان، وهذا يؤكد حالة الانقسام بين آل سعود وعدم رضا الكثيرين بقيادة أحمد على تنصيب بن سلمان وليا للعهد”.

ويظهر المقطع الذي أعاد تغريده الحساب السعودي الشهير “مجتهد”، غياب الملك سلمان وعدم تواجده مع المعزين بوفاة شقيقه الأمير عبد الرحمن، كما أظهر غياب صورة محمد بن سلمان إلى جانب صورة والده والملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

وفي المقابل، رد نشطاء آخرون على المقطع بالقول إن “هذه (الصالة) قاعدة الملك سلمان الجوية خلال نقل جثمان الأمير عبد الرحمن”، مرفقين معها صورا قالوا إنها “صور قديمة خلال استقبالات سابقة”.

وعلى وقع الجدل بين الطرفين، نشر مغردون مقطعا آخر يظهر نفس القاعة ويسقبل المتواجدون للعزاء بالأمير السعودي المتوفي محمد بن عبد الرحمن، فيما يظهر أيضا غياب الملك سلمان، وصورة نجله محمد.