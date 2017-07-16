المشهد اليمني الأول/

أحبط أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم الأحد محاولتي تقدم لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بإتجاه مواقع عسكرية بمنطقة يام بنهم، وبإتجاه صحراء البقع قبالة نجران.

مصادر عسكرية أكدت للمشهد اليمني الأول مصرع وإصابة عددا من مرتزقة العدوان بصد الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل بإتجاه أحد المواقع العسكرية بجبال يام.

كما أشارت المصادر لوقوع قتلى وجرحى من المرتزقة في قصف مدفعي استهدف أربع آليات محملة بالأفراد جنوب منطقة القرن بنهم.

إلى ذلك وفي صحراء البقع، حاول أزلام العدوان المنافقين التقدم بإتجاه صحراء البقع، إلا أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كانوا بالمرصاد لهم .

وأوضحت مصادر عسكرية أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لمحاولة تقدم لمرتزقة الجيش السعودي بإتجاه صحراء البقع، وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد .

وبينت المصادر أن طيران العدوان شن سلسلة غارات لإسناد زحف المرتزقة تجاه صحراء البقع، إن أن ذلك حال دون أي تقدم في مواجهة صمود وثبات أسطوري لأبطال الجيش واللجان الشعبية.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات