المشهد اليمني الأول/

اختطفت قوى العدوان السعودي الأمريكي باخرة المازوت المخصصة كهرباء محافظة الحديدة واقتادتها إلى احدى موانئ الإمارات.

وأوضح مصدر في ميناء الحديدة، اليوم الأحد، أن قوى العدوان اختطفت باخرة المازوت المخصصة لكهرباء المحافظة وغيرت مسارها إلى ميناء الفجيرة الإماراتي بعد احتجازها لأيام.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة من قبل العدوان تعد عقابا جماعيا لأبناء المحافظة الساحلية الذين يعانون من ارتفاع دراجات الحرارة في فصل الصيف، كما تعاني المحافظة من توقف المستشفيات والمرافق الخدمية بسبب انقطاع الكهرباء.

ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك لإيقاف هذا الصلف تجاه الشعب اليمني من قبل دول العدوان.

وكانت قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية احتجزت، في التاسع من الشهر الحالي، السفينة (فريو) التي تحمل كمية من المازوت المخصصة لتشغيل كهرباء الحديدة، قبالة ساحل إريتريا ومنعتها من المرور إلى ميناء الحديدة”.

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