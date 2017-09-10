المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي اليوم مصرعهم وإصابة آخرين في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بمحافظة تعز.

وأكد مصدر عسكري للمشهد اليمني الأول أنه تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في منطقة المعقر بمديرية ذوباب.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان في منطقة حمير .

وذكر المصدر أنه تم قنص ثلاثة من مرتزقة العدوان في الهاملي بمديرية موزع ومصرع اثنين في كلابة وثالث في وادي صالة بنيران الجيش واللجان الشعبية.

وكان قد إقتحم أبطال الجيش واللجان الشعبية أمس الجمعة 8 سبتمبر 2017م، مواقع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية موزع بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري للمشهد اليمني الأول، أن الجيش واللجان الشعبية إقتحموا مواقع لمرتزقة العدوان بالقرب من مزارع غانم بمديرية موزع، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المرتزقة وإحراق طقم.

وأظهرت مشاهد وزعها الإعلام الحربي إغتنام أبطال الجيش واللجان الشعبية لمعدل 12/7 .

https://youtu.be/KB4ziqNMkPY



كما أكد المصدر العسكري مصرع وإصابة عددا من مرتزقة العدوان في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية إستهدفت موقع الغرفة في منطقة الهاملي.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارتين شرق معسكر خالد في مديرية موزع.

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