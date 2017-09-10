المشهد اليمني الأول/

أن يتحدث شيخ سعودي وهابي من على قناة فضائية سعودية عن يوم الولاية وحديث الغدير بهذا العمق والإدراك لحقيقة وخطورة المسألة يستدعي من بعض المشككين أن يعيدوا النظر بهذه الحادثة العظيمة.

والشيخ السعودي هو عبد الوهاب بن ناصر الطريري أستاذ جامعي، والمشرف العام في مؤسسة الإسلام اليوم، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، تخرج من كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في تخصص علوم السنة النبوية.

وتولى الطريري التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتولى الإشراف العلمي على موقع الإسلام اليوم على الشبكة العالمية، ألف الطريري كتاب الإمام القرطبي ومنهجه في شرح صحيح مسلم.

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