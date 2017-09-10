المشهد اليمني الأول/

نظم بمحافظة الحديدة مهرجان بمناسبة يوم الغدير بحضور محافظ المحافظة حسن الهيج ووزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي.

وفي المهرجان أشار وزير التربية إلى ما رافق التاريخ الإسلامي من تزوير وطمس للحقائق والنتائج المترتبة على ذلك تجسد في معاناة الأمة خلال المرحلة الراهنة.

ولفت إلى أن ما تعانيه الأمة اليوم من ضعف وهوان يعود لتخليها عن منهج الدين ومقاصده .. مستعرضا بعض المفاهيم التي قام الأعداء بتكريسها في أذهان الأجيال عبر فترات زمنية طويلة .

فيما أكد وكيل المحافظة لشؤون الثقافة والإعلام علي قشر أن هذه المناسبة لا ترتبط بزمن أو جماعة .. لافتا إلى مناقب الإمام علي كرم الله وجهه ومكانته وتضحياته وبلاغته وحكمته التي لا يباريه فيها أحد.

وفي المهرجان الذي حضره عدد من وكلاء المحافظة وأعضاء وقيادات السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية والمشائخ والوجهاء .. قدمت فرقة مكتب الثقافة بالمحافظة أوبريت ، فيما ألقى الشاعر أسد باشا قصيدة بالمناسبة.

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