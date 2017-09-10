المشهد اليمني الأول/

شهدت مديريات الخبت وحفاش وملحان بمحافظة المحويت توافد شعبي كبير إحياءاً للذكرى السنوية ليوم الولاية لعلي عليه السلام في يوم الغدير.

وفي المهرجانات الخطابية والإنشادية التي اقيمت في المديريات الثلاث بحضور رسمي وشعبي كبير القيت العديد من الكلمات التي أكدت ان شخصية كالإمام علي عليه السلام هي شخصية جامعة لكل ابناء المجتمع المسلم امتثالا لاوأمر الله ورسوله الداعية إلى أخلاص الولاء لله وللرسول محمد صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام.

وأشارت الكلمات إلى ان هذا اليوم هو يوم لإعلان الارتباط الوثيق بالله ورسوله والإمام علي هذه الشخصية البطولية المبدائية التي تربت وترعرعت على يد أطهر الخلق وأشرفهم محمد صلى الله عليه وأله وسلم .

واضافت الكلمات إلى ان الإمام علي هوشخصية لها تاريخها وضربتها الحقة ضد أعداء الله المشركين من اليهود والنصارى وأن مآثر الإمام علي ومواقفه التي مثلت رأس حربة في تاسيس دعائم الدين الإسلامي منذ بزوغ فجر الإسلام ستظل ماثلة كمحطات مضيئة يستفيد منها كل ابناء الأمة في استخلاص الدروس والعبر لمواجهة مشركي العصر المتمثل في أمريكا وإسرائيل

وأكد المشاركون على إرتباطهم الوثيق بالله العظيم وبالرسول الكريم وبعلي الولي وبأعلام الهدى من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وبعث المشاركين برسالة مفادها ان أتباع وأولياء الله ورسوله والإمام علي وأعلام الهدى لايمكن الا ان يكونوا اقوياء وأعزاء وكرما ولن يعرفوا للمذلة طريقا فهم يستلهمون العزة من الله العزيز القوي.

وتخلل الفعاليات زوامل وقصائد عبرت عن عظم المناسبة وأثرها في قلوب أبناء المجتمع.

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