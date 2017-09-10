المشهد اليمني لأول/

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” السبت، إن 150 ألف طفل يمني أصيبوا بالكوليرا، منذ تفشي الوباء في 27 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت المنظمة الدولية في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، إن عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا، حتى اليوم (امس السبت)، بلغت نحو 636 ألف حالة، منهم 150 ألف طفل تحت سن 5 سنوات.

وأضافت أن ألفين و62 شخصًا لقوا مصرعهم جراء الوباء في الفترة المشار إليها.

وحسب “يونيسيف” قدم حوالي 40 ألف متطوع محلي العلاج لنحو 250 ألف من الأطفال والعجائز في جميع المحافظات اليمنية، وتم شفاؤهم من الإسهال.

وتسبب الكوليرا إسهالا حادا قد يودي بحياة المريض خلال ساعات حال عدم تلقيه العلاج.

ويبقى الأطفال ممن هم أقل من 5 سنوات ويعانون سوء التغذية الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، الناجم عن تلوث الغذاء ومياه الشرب.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن معظم المصابين بالمرض تم شفاؤهم بعد تلقيهم العلاج في المراكز المتخصصة.

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