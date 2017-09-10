المشهد اليمني الأول/

دمر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية،اليوم الأحد، سيارة عسكرية تابعة للجيش السعودي في نجران. كما قصفت القوة المدفعية تجمعات للمرتزقة في عسير.

وأفاد مصدر عسكري، أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير سيارة عسكرية نوع جيب تابعة للجيش السعودي بعبوة ناسفة في الحريرة ما أدى إلى مصرع طاقمها.

إلى ذلك استهدف الجيش واللجان الشعبية موقع الضبعة وتبة عامر بعدد من قذائف المدفعية.

يذكر أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفوا في وقت سابق تجمعات الجنود والآليات السعودية في موقع السديس بنجران بعدد من قذائف المدفعية.

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