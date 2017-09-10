المشهد اليمني الأول/

قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الأحد، بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في مارب، كما قصفت القوة المدفعية تجمعات لهم في تعز.

وأفاد مصدر عسكري، أن 6 من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة صرواح بمحافظة مارب.

وفي سياق منفصل استهدفت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات المرتزقة في معسكر الإمام وتبة السيمن بذباب بعدد من قذائف المدفعية، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

جدير بالذكر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية، نفذوا ظهر اليوم عملية نوعية استهدفت مواقع تمركز مرتزقة العدوان في صرواح وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والعديد.

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