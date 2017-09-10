المشهد اليمني الأول/

وجه طراد إيراني، الأحد، إنذارا لسفينة حربية أمريكية، بعد اقتراب الاخير من سفينة مدنية إيرانية، مما ادى الى انسحاب الأخير من المنطقة.

وبحسب وكالة فارس للأنباء فان سفينة مخصصة لصيد السمك تحمل الاسم “شمس” انطلقت على بعد 45 ميل من ساحل ميناء جاسك لاختبار محرك جديد، إلا أنها تعرضت لعطل وتسربت المياه الى داخلها مما دفعها الى طلب المعونة من القوات البحرية الإيرانية، وبعد استلام طلب المساعدة، انطلق طراد فلاخن المزود بالصواريخ لتقديم المساعدة وسحب السفينة الى الميناء.

واثناء اصلاح عطل اللنش الايراني اقتربت سفينة امريكية تحمل الرقم 02 من اللنش الايراني الا ان التحذيرات التي اطلقتها قاذفة الصواريخ الايرانية فلاخن ادى بالسفينة الامريكية الى الابتعاد.

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