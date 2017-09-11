المشهد اليمني الأول/

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع اعلان كل من قطر والامارات تقديم ملايين الدولارات لامريكا تحت مسمى “مساعدة” السكان المتضررين في ولاية تكساس الأمريكية من اعصار هارفي.

وشنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة كبيرة على قطر والامارات بعد اعلانهما “التبرع” للأمريكا، مطالبين كل من ابو ظبي والدوحة بالتبرع لمسلمي ميانمار،الأحق بهذا الأموال والذين يتعرضون لابادة جماعية هجرت مئات الالاف منهم.

وغرد ناشطون على موقع تويتر مطالبين الدول الخليجية تلك بالتوقف عن تدمير الدول المسلمة ووقف تمويل الارهاب قبل أن التبرع للمواطنين الامريكين، بينما طالب اخرون بالتبرع لاعادة اعمار سوريا واليمن التي دمرت بأموال قطرية واماراتية.

وكان يوسف العتبة، سفير الامارات في واشنطن، أعلن أن بلاده تتضامن مع مواطني تكساس الذين تضرروا من هذه العاصفة الكارثية مضيفاً أن دولة الإمارات فخورة بتقديم المساعدة لهذا المجتمع الذي صمد في وجه هذه العاصفة، كما أن رحلتهم الطويلة لإعادة البناء والإصلاح، تعد مصدر إلهام للجميع.

من جانبه اعلن مشعل بن حمد آل ثاني، السفير القطري في واشنطن، عن إنشاء صندوق خاص بهذا الشأن للعمل مع حاكم تكساس والمنظمات المعنية، ومسؤولين محليين بالولاية، مشيرا الى أن الدوحة تبرعت 30 مليون دولار لمساعدة الامريكيين.

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