المشهد اليمني الأول/ النجم الثاقب

اهلاً بك في الامارات العربية المتحدة…جملة غير مستغربة ومسموعة ومروجة في الهواتف المحمولة عند دخول اليمنيين في جزيرة سقطرى وفي ظل احتلال جنوب اليمن … ماذا تعني هذه الجملة؟ هل سقطرى اصبحت جزء من الاراضي الاماراتية حقيقتاً ام مسرحية استراتيجية لضم جنوب اليمن الى الامارات مستقبلاً؟

رغم ان الامارات مشاركة في التحالف مع السعودية في اليمن، الّا وانها تعتبر المنافسة الاكبر لحكومة الرياض، حيث يرى المراقبون، من اهم اهداف الامارات في التحالف هو انقاذ نظامها الاقتصادي من خلال السيطرة على الموانئ وتوسيع اراضيها وحدودها، كما انها تسعى ان تضم بعض الجزر ولاراضي اليمنية الى اراضيها، اي ضرب عصفورين بحجرة واحدة.

الاماراتيين في تجربة قديمة وبعد ما عانت خلال مرحلة 1920 – 1930 من كساد تجاري لاسيّما مع تراجع أهمية اللؤلؤ وبروز اللؤلؤ الصناعي فضلاً عن الضرائب الباهظة التي فرضت عليه في دول التسويق. في عام 1952 اندلع ما يعرف بحرب البريمي، وهي خلاف حدودي بين إمارة أبو ظبي وعمان والمملكة السعودية، قاد الحركة الشيخ صقر بن سلطان آل حمود النعيمي حاكم البرمي آنذاك متحالفًا مع عدة قبائل؛ إلا أن حداثة أسلحة الإنجليز مكنتهم من السيطرة على المنطقة وذلك في أكتوبر 1955، وإنهاء الحرب بترسيم الحدود بين الدول الثلاث، وفي عام 1962 اكتشف النفط في إمارة أبوظبي وصدرت أول شحنة من النفط الخام في العام نفسه، وغدت إمارة دبي تصدر النفط عام 1969.

اليوم نرى نفس الاستراتيجية في المحافظات الجنوبية اليمنية من قبل الاماراتيين،

ويرى مراقبون أن استئجار جزيرة ميون واحتلال سقطرى يأتي في إطار السيطرة على خطوط الملاحة الدولية من خلال السيطرة والتحكم بالجزر والسواحل اليمنية، وأن الصراع في اليمن وسيطرة الإمارات على المناطق الجنوبية اليمنية يأتي في إطار السيطرة على الشريط الساحلي وباب المندب لصالح قوى غربية عظمى.

وفي اتفاق مسبق بين الاماراتيين وحكومة فنادق الرياض (الفار هادي) بشأن تأجير جزيرة سقطرى التي كان قد بدأها رئيس الوزراء السابق، خالد محفوظ بحاح، عقب تعيينه نائباً لهادي، بمقابل التزام الإمارات بعدم دعم أي كيانات يمنية مناهضة للسلطة الشرعية المزعومة.

كما جاء في الاتفاق بعدم دعم الإمارات لـ “المجلس الإنتقالي الجنوبي”، والجماعات المسلحة التي أنشأتها القوات الإماراتية في عدة مدن جنوبية من قبيل قوات “الحزام الأمني” و”النخبة الشبوانية” و”النخبة الحضرمية”، مقابل تأجير جزيرة سقطرى للإمارات لمدة 25 عاماً، يحق للدولة المستأجرة خلالها الاستفادة من أي ثروات نفطية وغازية مقابل اقتسام الناتج بالمناصفة بين المستأجر والمؤجر، بعد تفاهمات بين الطرفين.

كما جاء في هذا الاتفاق المخزي، تمنع السلطات المستأجرة أي مواطن يمني يأتي من خارج جزيرتي سقطرى وميون وعدن (من الدخول إلى الجزيرتين والميناء)، خلال مدة الإستئجار، إلا بموجب ترخيص خاص منها، مستثنين من ذلك سكان محافظة المهرة، الحدودية مع سلطنة عمان، بطلب من الطرف اليمني، لافتاً إلى أن تنقل سكان المهرة من وإلى سقطرى سيتم بعد أن تصرف للمواطنين بطائق شخصية خاصة تكون بمثابة هوية رسمية لهم، وإجراءً مشابهاً سيفرض على سكان جزيرة سقطرى، حيث سيتم صرف جوازات سفر جديدة لهم من قبل الإمارات، كما سيفرض عليهم إيقاف التعامل بالعملة اليمنية.

وفي الختام…

التحركات الاماراتية في جنوب اليمن نماذج للتوسع الإماراتي في ظل الضعف السعودي عسكريا بعد سنتين ونصف السنة من العدوان على اليمن، كما سبب الاحتلال الاماراتي في المناطق الجنوبية تهجير الالاف من اليمنيين واتخذت من بيوتهم مقرات لها، ومن بلداتهم ومناطقهم الإستراتيجية قواعد عسكرية وموانئ ومطارات.

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