المشهد اليمني الأول/

بعد التسريبات المتلاحقة عن اتصالات خفية جارية بين الجانبين الإسرائيليّ والسعوديّ، كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيليّة “كان”، عن قيام أمير من البلاط الملكيّ السعوديّ بزيارة كيان الاحتلال بشكلٍ سرّيٍ خلال الأيام الأخيرة لبحث عملية السلام.

وسلّطت الهيئة الاسرائيلية الضوء على المباحثات التي أجراها الأمير السعودي مع كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن فكرة دفع السلام الإقليميّ إلى الأمام وفق التعبير الإسرائيليّ.

الى ذلك ذكرت مصادر سياسيّة للهيئة أن الامير بحث في المبادرة العربيّة، التي أقرّها مؤتمر القمّة العربيّة في بيروت عام 2002، ومن ثمّ عاد وأقرّها ثانيّةً مؤتمر القمّة العربيّة الذي انعقد في العاصمة السعوديّة، الرياض، في آذار (مارس) من العام 2007.

من جانبهما رفض كلٌّ من ديوان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجيّة، والتي تقع تحت مسؤولية نتنياهو أيضًا، التعليق على هذا الخبر.

ومنذ عدّة أيام أقرّ “نتنياهو” بوجود تعاون في شتى الوسائل والمستويات مع دول عربية، مؤكدًا أنّ هذا التعاون لم يسبق له مثيل في تاريخ إسرائيل حتى بعد التوقيع على اتفاقيات مع بعضها.

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