المشهد اليمني الأول/

إنطلقت شبكة «سي إن بي سي» من الحديث الدائر عن نية المملكة العربية السعودية إعادة النظر باستراتيجيتها الأساسية للإصلاح، مشيرة إلى علاقة قرار الرياض بمعركة الصراع على العرش في صفوف العائلة الحاكمة داخل المملكة.

ولفتت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى بعدين، سياسي واقتصادي، للقرار.

فمن منظور اقتصادي، يمكن القول إن تعديل برنامج الإصلاح، وإن دلل على وجود «مرونة» لدى السلطات السعودية، من شأنه الإضرار بسمعة البلاد، وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، كما أنه ليس «عادة جيدة»، على هذا الصعيد.

أما على الصعيد السياسي، فقد شرحت «سي إن بي سي» أن قرار المملكة يتزامن مع «احتدام النقاشات» في صفوف العائلة المالكة السعودية، بشأن «انتقال مرتقب» للسلطة من الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى نجله محمد بن سلمان، ولي العهد. وفي هذا السياق، رجّحت الشبكة الأمريكية، وبالاستناد إلى ما جاء في ورقة بحثية نشرت بالأمس، أن يتخذ الملك سلمان قراراً في هذا الشأن خلال «الأسابيع القليلة المقبلة» من أجل «درء احتمالات معارضة بعض أمراء آل سعود» لتولي الأمير الشاب سدة العرش، بدلاً من والده.

وفي السياق عينه، نقلت الشبكة الأمريكية عن مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد «أوراسيا غروب» للدراسات، أيهم كامل، قوله إن العاهل السعودي «سيمضي قدماً في تعزيز مكانة نجله من أجل تنصيبه ملكاً»، خلال فترة زمنية وشيكة، من أجل قطع الطريق على خصوم الأمير محمد بن سلمان داخل الأسرة المالكة، ومنعهم من تنظيم معارضة ضده من باب انتقادهم وتحديهم لخططته الإصلاحية.

وقال الخبير في اقتصاديات الشرق الأوسط، جيسون توفي، من جهته، إن «التقارير الواردة عن سعي المملكة العربية السعودية لتعديل خططها وبرامجها الإصلاحية قد تعد مؤشراً أولياً إلى أن سطوة ونفوذ محمد بن سلمان قد بدأت تتلاشى، وأن معارضة واسعة لإصلاحاته قد بدأت في التشكل» بين الأمراء السعوديين.

ومع الإشارة إلى أن «الاقتتال» بين أمراء آل سعود بات وشيكاً، أكمل الخبير الاقتصادي في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» حديثه إلى «سي إن بي سي» قائلاً إن هناك «خطراً واضحاً» من أن تسقط هالة «رؤية 2030»، وأن تقلل من سقف تطلعاتها «الطموحة» شيئاً فشيئاً، لا سيما وأنه قد ثبت إخفاقها في أكثر من هدف رئيسي حتى الآن.

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