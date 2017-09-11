المشهد اليمني الأول/

أعلنت المملكة السعودية، اليوم الأحد، مقتل أحد جنودها في المعارك الدائرة عند الحدود مع اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن أمير منطقة مكة المكرمة قدم، اليوم الأحد، التعازي باسم القيادة السعودية لذوي الجندي.

وأشارت الوكالة إلى أن الجندي الذي قتل في المعارك مع أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية تم تشييعه أول من أمس، في محاظة القنفذة الواقعة ضمن منطقة مكة الإدارية.

ولم تورد الوكالة تفاصيل أكثر حول ملابسات مقتل الجندي.

وبحسب إحصاء مبني على معلومات مستقاة من مصادر سعودية رسمية، فإنه بمقتل هذا الجندي يرتفع عدد قتلى القوات السعودية على الحدود، فقط منذ 10 مايو الماضي، إلى 71 عسكرياً.

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