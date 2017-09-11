المشهد اليمني الأول/

انشق عدد من مجاميع المرتزقة الموالين للعدوان في جبهة المخا، وعادوا الى مناطقهم في المحافظات الجنوبية، بعد اتهامات لقياداتهم بانهم يضحون بهم في معارك لا تعنيهم.

وقالت مصادر قبلية ومحلية خاصة لوكالة “خبر”، ان قبائل من الصبيحة ومن ردفان والضالع وعدن عقدت عدة لقائات خلال الفترة الماضية، واتفقت على عدم ارسال ابنائها الى جبهة المخا بمحافظة تعز.

واوضحت المصادر ان اتهامات وجهت لقيادات المرتزقة بقتل ابناء تلك المناطق في معارك لا تعنيهم وليست في مناطقهم.

واضافت ان عدد من مجاميع المرتزقة عادوا الى مناطقهم بناء على دعوات من اهاليهم ومشائخهم، وانهم تلقوا تهديدات بالتصفية الجسدية.

ولفتت، الى ان قيادات المرتزقة طالبت تلك الشخصيات القبلية والمحلية، باجبار ابناء مناطقهم بالعودة الى جبهة المخا، مالم سيتم تصفيتهم.

وكانت وسائل اعلامية موالية للعدوان قالت ان مجاميع من المقاتلين من ابناء المحافظات الجنوبية غادروا جبهة المخا، وتعز عائدين الى مناطقهم.

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