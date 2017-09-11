المشهد اليمني الأول/

كشف ضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل” على موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي، أن الأمير السعودي الذي زار الكيان الإسرائيلي سراً خلال الأيام الماضية، هو ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” على حد تعبيره.

وقال “بدون ظل” في تدويناتٍ له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “سمو الامير محمد بن سلمان وسعادة الجنرال أنور عشقي وفريق دبلوماسي متكامل هم الذين ذهبوا الى اسرائيل في زياره سرية”.

وكانت إذاعة “صوت إسرائيل” قد كشفت بأن أمير سعودي من البلاط الملكي حضر إلى “إسرائيل” وبشكل سري وبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة “دفع السلام الإقليمي إلى الأمام”. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن “أميراً سعودياً زار “إسرائيل” سراً خلال الأيام الأخيرة، وبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة دفع السلام الإقليمي إلى الأمام”.

وأضافت “رفض كل من ديوان رئيس الوزراء ووزارة الخارجية التعليق على هذا الخبر”. هذا وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد تغنى الأربعاء الماضي بعلاقة كيان الاحتلال بالدول العربية، خلال مشاركته في احتفال رفع الكؤوس احتفالا بـ”السنة العبرية الجديدة” في مبنى وزارة الخارجية في القدس الغربية، واصفا إياها بالأفضل وتسجل رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ هذه العلاقات.

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