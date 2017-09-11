المشهد اليمني الأول/

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن حكومته ستبيع النفط وعدداً من السلع بعملات غير الدولار، فيما أشار إلى أن إقامة نظام اقتصادي متحرر من الإمبريالية الأمريكية أمر ممكن التحقيق، وندد مادورو بالعقوبات الأمريكية، معتبراً أنها تشكل حصاراً مالياً واقتصادياً.

وقال مادورو في حديث تلفزيوني: «لقد قررت البدء ببيع النفط والغاز والذهب والمنتجات الأخرى التي تصدرها فنزويلا بعملات جديدة من بينها اليوان الصيني، والين الياباني، والروبل الروسي والروبية الهندي وغيرها».

وتحظر العقوبات الأمريكية الأخيرة شراء المصارف في الولايات المتحدة للسندات الجديدة التي ستصدرها الحكومة الفنزويلية، أو التعامل مع الشركة الوطنية للنفط المملوكة من قبل الحكومة الفنزويلية.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطي مثبت للنفط في العالم، وهي مصدر لثمانية بالمئة من واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، وتحتل بذلك المرتبة الثالثة للدول موردة الخام للولايات المتحدة، بعد كندا والسعودية.

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