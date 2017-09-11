المشهد اليمني الأول/

أعلن مساعد الشؤون الدولية للمدارس في خارج البلاد بوزارة التربية والتعليم الإيرانية، علي حسيني، أن السلطات الإماراتية قامت بإغلاق مدرسة إيرانية في الشارقة.

وقال حسيني، في تصريح لوكالة “تسنيم” الإيرانية،: “إن علاقاتنا السياسية مع الإمارات ليست جيدة، ومن هذا المنطلق حصلت مشاكل لبعض المدارس، وهناك ضغوط من قبل الحكومة الإماراتية لإغلاق المدارس الإيرانية، المشاكل ترتبط بمدرستين في الشارقة وأبو ظبي”.

وأضاف المسؤول: “في الآونة الأخيرة لم يتم تمديد ترخيص نشاط مدرسة إيرانية في الشارقة، وعلى هذا الأساس تم إغلاق المدرسة، إن وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الخارجية، تسعى إلى تمديد ترخيص نشاط هذه المدرسة لنرى نشاطاتها في الأشهر المقبلة”.

وبين حسيني أن هناك ألف و500 تلميذ يدرسون في هذه المدرسة بالشارقة، منهم 500 من الرعايا الأفغان، واصفا مزاعم الحكومة الإمارتية بشأن القيام بعملية بناء في داخل المدرسة من دون تصريح، بأنه غير صحيح، وتابع مؤكدا: “لم نقم بأي عملية بناء في هذه المدرسة”.

وأشار حسيني إلى أن نشاط المدارس الإيرانية في الإمارات يعود إلى أكثر من 20 عاما، مشددا على أن المشاكل، التي طرأت في السنوات الأخيرة لبعض المدارس الإيرانية، لها جذور سياسية.

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