المشهد اليمني الأول/

تداول ناشطون سعوديون بموقع “تويتر”، أنباء اعتقال الداعية السعودي المعروف سلمان العودة، دون الإشارة إلى أية تفاصيل أخرى.

وشارك النشطاء بشكل مكثف جدا وقياسي عبر هاشتاج #اعتقال_سلمان_العودة ، الذي وصل إلى ترند على موقع “تويتر على مستوى المملكة، منددين بما وصوفوه بـ “تجبر آل سعود والقبض على جميع المعارضين حتى الصامت منهم”.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي بيان رسمي يؤكد خبر الاعتقال، أعاد حساب “العودة” الرسمي على تويتر (الذي يديره طلابه) نشر تغريدة لـ “قناة زدني علماً” فجر اليوم الأحد، تؤكد الخبر وتنفي الإفراج عنه.

بدورها، أكدت منظمة القسط لحقوق الإنسان نبأ اعتقال “العودة” موضحة أن “سببه تغريدة له أعتبرتها السلطات السعودية فرحًا بما ظنه تصالح خليجي، وحمدٌ لله على انتهاء الأزمة الخليجية”.

وكان الداعية السعودي علق على الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الشيخ تميم بن حمد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائلا: “ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك..اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم”، وذلك قبل أن تعلن المملكة تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني”، بحسب قولها.

تداول ناشطون سعوديون بموقع “تويتر”، أنباء اعتقال الداعية السعودي المعروف سلمان العودة، دون الإشارة إلى أية تفاصيل أخرى.

وشارك النشطاء بشكل مكثف جدا وقياسي عبر هاشتاج #اعتقال_سلمان_العودة ، الذي وصل إلى ترند على موقع “تويتر على مستوى المملكة، منددين بما وصوفوه بـ “تجبر آل سعود والقبض على جميع المعارضين حتى الصامت منهم”.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي بيان رسمي يؤكد خبر الاعتقال، أعاد حساب “العودة” الرسمي على تويتر (الذي يديره طلابه) نشر تغريدة لـ “قناة زدني علماً” فجر اليوم الأحد، تؤكد الخبر وتنفي الإفراج عنه.

بدورها، أكدت منظمة القسط لحقوق الإنسان نبأ اعتقال “العودة” موضحة أن “سببه تغريدة له أعتبرتها السلطات السعودية فرحًا بما ظنه تصالح خليجي، وحمدٌ لله على انتهاء الأزمة الخليجية”.

وكان الداعية السعودي علق على الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الشيخ تميم بن حمد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائلا: “ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك..اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم”، وذلك قبل أن تعلن المملكة تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني”، بحسب قولها.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات