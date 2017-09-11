المشهد اليمني الأول/

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد، اليوم الاثنين 11 سبتمبر/أيلول، إن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 5144 مدنيا على الأقل منذ اندلاع الصراع في اليمن.

وقال زيد، في خطاب ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، “إن الحد الأدنى من الجهود المبذولة تجاه المساءلة خلال العام الماضي غير كاف للاستجابة لخطورة الانتهاكات المستمرة واليومية التي ينطوي عليها هذا الصراع”.

وحمّل مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قوات التحالف بقيادة السعودية، مسؤولية قتل المدنيين العزل في اليمن، داعياً لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات.

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