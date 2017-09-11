المشهد اليمني الاول /خاص

كشف مصدر مسؤول في جامعة صنعاء عن قانونية التعيينات والقرارات الأخيرة في الجامعة .

وقال المصدر في تصريحات خاصة أن القرارات المتخذة هي قرارات إدارية داخلية تخص جامعة صنعاء ولا يمكن لأي كان التدخل فيها .

وأشار المصدر إلى أن محاولة تسيس القرارات هي محاولة من جهات دأبت على الدوام على التشهير ونشر الأشاعات ومهاجمة جامعة صنعاء وتهدف لضرب العملية التعليمية والأكاديمية وإيقافها .

وأكد المصدر أن التعيينات جاءت لإعطاء فرصة للكفاءات من أعضاء هيئة التدريس وأكاديمي الجامعة.

وشملت تعيين كلاً من :

– الدكتور زكريا يحيى محمد الشعيبي مساعداً لنائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب إضافة إلى عمله

– الدكتور خالد عبدالكريم المؤيد نائباً لعميد كلية الطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية

– الدكتورة اروى عثمان نائباً لعميد كلية الطب والعلوم الصحية الصحية لشؤون الطلاب

– الدكتور اكرم قادري محمد القرشي مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا

– الدكتور سعد إبراهيم السيد العلوي عميداً لكلية التربية – أرحب

وأوضح المصدر أن الأكاديميين إلى جانب ذلك يعدون من القيادات الفاعلة والنشيطة في العمل الاكاديمي حيث يشغل الدكتور زكريا الشعيبي رئيسا لفرع المؤتمر لكلية الصيدلة، فيما الدكتورة أروى عثمان عضو فرع المؤتمر، وسعد العلوي رئيس فرع المؤتمر السابق لكلية التربية ارحب.

ودعا المصدر كافة الأعلاميين والنشطاء والمواقع تحري المصداقية وتجنيب جامعة صنعاء الصراعات الحزبية ومحاولة تعطيل العملية الأكاديمية والتعليمية لأغراض ومصالح شخصية .

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