المشهد اليمني الأول/

تنطلق الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين حملة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لتسليط الضوء على ابرز المجازر وآخر الإحصائيات للجرائم المروعة التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني.

وأكد المنظمون إلى أهمية المشاركة في الحملة التي تتزامن مع مرور 900 يوم من العدوان والتدمير والقتل والحصار على الشعب اليمني والمعاناة التي سببها العدوان بأفتك الأسلحة في الوقت الذي يتباهى العالم بالتجهيز لأكبر وأحدث معرض سلاح في لندن والذي ستستخدمه دول العدوان لقتل المزيد من اليمنيين.

ودعا المنظمون لحملة التغريدات الجميع على المشاركة الفاعلة في حملة 900 يوم من الحرب المنسية على اليمن، وتغاضي دولي وصمت دولي، لإيصال مظلومية الشعب اليمني إلى العالم.

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