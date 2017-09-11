المشهد اليمني الأول/

أكد وزير خارجية قطر محمد عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، أن بلاده قدمت جنودا دفاعا عن السعودية في الحد الجنوبي.

جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث ذكر وزير الخارجية القطري أن إجراءات ما يسميها بدول الحصار ومنها إغلاق المنافذ البرية مع قطر تعد انتهاكات للقوانين الدولية.

واعتبر بأن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار أثرت على شعوب المنطقة بما فيها الدول التي قاطعت قطر، مبديا استعداد بلاده للحوار.

وفي حين ذكر أن بلاده لا تريد التدخل في شؤون داخلية لأي دولة، ولا تريد أن تتدخل أي دولة في شؤونها اعترف بتدخله في اليمن وناقض كلامه بقوله: “قطر خسرت جنودا أثناء دفاعها عن السعودية في اليمن”.

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