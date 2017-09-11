المشهد اليمني الأول/

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم الاثنين بصنعاء اجتماع اللجنة العليا للإعداد والتحضير للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة الـ 21 من سبتمبر والعيد الـ 55 لثورة السّادس والعشرين من سبتمبر.

وناقشت اللجنة جوانب التحضير والإعداد للاحتفال بهاتين المناسبتين الوطنيتين، والفعاليات الشبابية والإعلامية والثقافية المصاحبة على المستويين المركزي والمحلي.

وأقرت اللجنة إقامة حفل جماهيري مركزي حاشد بأمانة العاصمة احتفاء بالذكرى الثالثة لثورة الـ 21 من سبتمبر، وكذلك إقامة حفل رسمي احتفاء بثورة 26 سبتمبر إلى جانب الترتيبات السنوية الخاصة بحفل إيقاد شعلة الثورة الأم عشية الـ26 من سبتمبر الجاري.

ودعت جماهير الشعب اليمني إلى التفاعل المعهود في إحياء هاتين المناسبتين والمشاركة وتسجيل الحضور اللائق في فعالياتهما الاحتفائية، مهيبة بالمكونات السياسية والمنظمات الجماهيرية والمجتمعية المشاركة الفاعلة والمسؤولة.

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