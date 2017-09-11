المشهد اليمني الأول/ الجديد برس

نشرت صحيفة اليمن اليوم التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، عنوان بالخط العريض تبشر فيه بوصول قوات العدوان السعودي الأمريكي إلى العاصمة صنعاء.

وكتبت اليمن اليوم بالخط العريض في عددها الصادر اليوم 11 سبتمبر، ” العدوان يحدد 30 يوماً إلى صنعاء” وكان هذه عنوان تقرير للصحيفة تحدثت فيه عن تغييرات ، وتعزيزات عسكرية كبيرة متواصله للعدوان والمرتزقة إلى محافظة مأرب.

هذا واعتبر عدد من الصحفيين والناشطين في منشورات لهم عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن مثل هذه الأخبار والتقارير تخدم وبشكل رئيسي العدوان، الذي يتبنى هذه العناوين في وسائل إعلامه منذ بدء العدوان على اليمن.

وأكدوا في منشوراتهم أن صحيفة اليمن اليوم التابعة للمؤتمر الشعبي العام، وضعت نفسها في محل الشبهة، بعد أن اقدمت على تبني الخطاب الإعلامي والأخبار التي تروج لها وسائل إعلام العدوان، والتي تهدف إلى إحداث حالة من الإرجاف بين أوساط المجتمع في العاصمة صنعاء.

الجدير بالذكر أن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه علي عبدالله صالح الرئيس المخلوع، يرفض يحول دون الإعلان عن قانون الطوارئ، وتفعيل دور القضاء والأجهزة القضائية، لإيقاف عمليات الفساد داخل مؤسسات الدولة.

كما يرفض حزب المؤتمر إعلان قانون الطوارئ الذي تنادي بإعلانه كل القوى السايسية المناهضة للعدوان، لمواجهة الطابور الخامس الذي يتبنى نشر الاشاعات والاخبار الكاذبة لإيجاد حالة اربك داخل الجبهة الداخلية.

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