المشهد اليمني الأول/

علق عضو المكتب السياسي لأنصار الله “سليم المغلس” على ما تناولته صحيفة اليوم في عددها الصادر اليوم الإثنين بشأن تحديد تحالف العدوان 30 يوم إلى صنعاء.

واعتبر المغلس في منشور له على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن الصحيفة” أظهرت الوجه الحقيقي للطابور الخامس من قيادات المؤتمر”، مشيراً أنها أعلنت إنضمامها للحملة الإعلامية التصعيدية و الحرب النفسية التي تبنتها دول العدوان والمرتزقة والذي دشنها علي محسن بمقابلة قبل أمس وكذا عبدالملك المخلافي”.

وأكد المغلس أن الحملة التي بدأها رموز العدوان محسن والمخلافي أكدت أن الحل العسكري قادم وبالذات بالجبهة الشرقية المتاخمة لصنعاء، مؤكداً أن الحملة تهدف لإيجاد إرهاب وخوف وبلبلة واضعاف لمعنويات الجيش واللجان الشعبية وكذا انهيار معنويات الشعب خصوصا في صنعاء”.

وبين عضو الوفد الوطني المفاوض أن الصحيفة تجعل قيادة المؤتمر وعلى رأسهم علي عبدالله صالح بين خيارين أما ان يعلنوا براءتهم من هذه الصحيفة المشبوهة ويوقفوا طاقمها ويحيلوه للمحاكمة، مضيفاً “وإن لم تفعل ذلك فيعني أنها متورطة مع العدوان في المعركة القادمة”.

وحذر المغلس قيادة المؤتمر أنها ستخسر الموقع القيادي في الحزب وقال “لا اعتقد أن يقبل الاخوة في المؤتمر الشرفاء سواء كانوا نخبا او جماهير بقيادة تتواطأ مع عدو خارجي ضد الوطن”.

وحمل المجلس السياسي المسؤولية بإعلان حالة الطوارئ كضرورة وطنية ملحة، داعياً إلى إصدار قرار بإيقاف الصحيفة وإحالة طاقمها للتحقيق والمحاكمة.

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