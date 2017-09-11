كتب: علي الصنعاني

هل تغيير 6 موظفين مهم الى درجة ان اللجنة العامة للمؤتمر لم تستطع الانتظار 24 ساعة وتهرع على عجل لحضور اجتماع طارئ ؟؟

لماذا لم تعقد اللجنة العامة اجتماعاً واحداً اعتيادياً وليس طارئ لاسقاط عضوية الخونة من قيادات المؤتمر التي التحقت بعاصفة الخزي والعار هل هذا الامر البالغ الخطورة لايستحق ان تجتمع اللجنه العامة من اجله!

الاخوة الشرفاﺀ في المؤتمر ناقشوا الامر بمنطق وعقلانية

اليس الاتفاق بين المؤتمر والانصار ينص على الشراكة

كيف ستحصل الشراكة والمؤتمر يعرقل اي تغييرات في الهيكل الوظيفي تحت حجج واهية لدرجة انه لم يحدث تغيير لاي فاسد خلال عام من التوافق السياسي مع ان الهدف الحقيقي والخفي من عملية العرقلة تلك هي استمرار الكوادر الفاسدة السابقة في اماكنها لان معظمها من اعضاﺀ المؤتمر !!

كنت ساتفهم هذه الهبة اذا كانت التغييرات اتت باشخاص فاسدين اكثر ممن سبقهم واعترضوا عليهم تحت ذلك المبرر

اما ان يكون السبب ان بعضهم مؤتمريين فهذه هي الطامة الكبرى, فلا حصانة لفاسد !!

الغريب ان المجتمعون لم ييكلفوا انفسهم عناﺀ مناقشة هل من تم وضعهم في تلك المناصب جديرين بها ام لا ولكن ناقشوا لماذا ازاحوا مؤتمريين !!

بالله عليكم 90% من المناصب القيادية في الهيكل الوظيفي في الدولة من عناصر المؤتمر فاين الشراكة وانتم تعرقلون اي تغييرات لتظل تلك العناصر الفاسدة!!

اليست الشراكة تعني على الاقل المناصفة !! لماذا لم تقولوا تعالوا لنجري عملية تغييرات واسعة لكل الفاسدين واستبدالهم بكفاﺀات يقترح نصفها المؤتمر والنصف الاخر انصارالله وانا على يقين ان الانصار سيقدمون الكفاﺀة على الولاﺀ عند اقتراح الاسماﺀ في قوائمهم لتلك المناصب !!

حتى ال6 لم يكونوا جميعاً من الانصار !!

الشطارة والاستذكاﺀ والعرقلة لمنع اي تغييرات في مصلحة الوطن فقط لانها ستطال فاسدين من المؤتمر لكي يحتفظ المؤتمر بكل هياكل الدولة المدنية تحت سطوته امر غير عادل ولا اخلاقي وغير مقبول ولن يجدي لان الانصار شركاﺀ اساسين في السلطة ولن يقبلوا ان يستمر الفساد والفاسدين في المؤسسات وتعلقون شماعته على رقبتهم كما كان سابقا !! سيمارسون حقهم كسلطة وسيمضون في الطريق ولن تثنيهم اجتماعات لجان ولا حركات نصف كم !!

ان كنتم جادين في الشراكة فالاجدر بكم ان تتوافقوا على اجراﺀ تغييرات واسعة للفاسدين وان تحرصوا على معيار الكفاﺀة والنزاهة في البدلاﺀ! ! اما عرقلة تلك التغييرات ليبقى الفاسدون لانهم مؤتمريون فانكم ستخسرون الكثير وفي مقدمتها هيبتكم كحزب لان العجلة دارت على رؤوس الفاسدين ولن تتوقف! ! ماقبل يوم 24 ليس كما بعده فلن يتحمل الانصارات اتهامات بالفساد واعضاﺀ حزبكم هم من يرتكبونه ولن يلتفتوا الى عويلكم و صراخ فاسديكم ولا حتى اجتماعات لجانكم!! جهزوا انفسكم لاجتماعات لن تنتهي الا عندما يسقط اخر فاسد من هياكل الدولة فكونوا شركاﺀ في المجد ان كنتم صادقين وحريصين على الشراكة ومصلحة الوطن! ! او سيصنع المجد غيركم لينال الشرف بمفرده !!

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