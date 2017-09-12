المشهد اليمني الأول/

انتشرت في الساعات القليلة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية قيام سلطات السعودية باعتقلت، اليوم الاثنين، الداعية والباحث السعودي حسن فرحان المالكي.

وجاء في تغريدة نشرها ابن المالكي، العباس حسن المالكي، على موقع “تويتر”، الاثنين:

و تهجم المالكي في تغريدات اخرى حذفها فيما بعد عن صفحته على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متهماً اياه باختطاف والده طالباً منه كشفه مصير والده الذي كان يقف في وجه استلامه الحكم قريبا من والده الملك سلمان.

ولم يصدر من قبل السلطات السعودية، حتى هذه اللحظة، أي تعليق يؤكد أو ينفي هذا النبأ. كما لم يتم التأكد من صحة عملية الاعتقال تلك.

وأصبح المالكي بالتالي ثالث داعية سعودي تداولت الأنباء حول اعتقاله خلال اليومين الماضيين، بعد سلمان العودة وعوض القرني.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت المالكي في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2014 قبل أن تفرج عنه، لكنه ما زال حتى هذه الساعة ممنوعا من السفر خارج السعودية.

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