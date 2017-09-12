المشهد اليمني الأول/

ترأس مدير مكتب رئاسة الجمهورية بحضور وزير المالية اليوم الاثنين اجتماعاً ضم رئيس ووكلاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعددا من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام للتأكيد على أهمية تحمل الجهاز لمسؤوليته القانونية مع كل المنظومة الرقابية دون محاباة أو تمييز.

وشدد الاجتماع على أهمية التوعية بالدور الرقابي والتعامل الصارم مع المتلاعبين، حيث استغرب المشاركون وجود من يحاول إعاقة إصلاح الاختلال في أجهزة الرقابة خدمة لأجندات العدوان الغاشم.

وخلال الاجتماع جرى الكشف عن وجود فساد واضح في 222 جهة ايرادية من اجمالي 367 جهة إيرادية في عموم المناطق.

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