المشهد اليمني الأول/

أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية، صباح اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة لحج، كما تم احراق مخزن أسلحة لهم في ذات المحافظة.

وأفاد مصدر عسكري، أن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية أحبطوا محاولة تسلل لمرتزقة العدوان شرقي منطقة كهبوب في المحافظة، موقعين قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية أحرقت مخزن أسلحة للمرتزقة خلف موقع السفينة بعد استهدافه بعدد من القذائف.

وكانت وحدات الجيش واللجان الشعبية قد استهداف، أمس الاثنين، تجمعا لآليات وأفراد المرتزقة خلف تبة القمرية بمنطقة كهبوب.

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