المشهد اليمني الأول/

لقي أعداد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم، وجرح آخرون، اليوم الثلاثاء، في هجمات للجيش اليمني واللجان الشعبية وقصف مواقعهم في تعز والجوف ومأرب ونهم.

وأفاد مصدر عسكري، أن أبطال الجيش اليمني واللجان نفذوا عملية هجومية على مواقع منافقي العدوان في منطقة الهاملي بمديرية موزع غرب محافظة تعز.

وأكد المصدر مصرع وإصابة أعداد من المرتزقة في الهجوم، بالإضافة إلى تدمير واغتنام عتاد عسكري كان بحومتهم.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات لعناصر ومعدات مرتزقة العدوان غرب معسكر خالد بمديرية موزع، محققة إصابات مباشرة.

كما أكد المصدر أن 15 من مرتزقة العدوان قد لاقوا مصرعهم أو أصيبوا بجروح خلال عمليات قنص في جبهات صرواح في محافظة مأرب، ومنطقة وبير باشا ووادي صالة بمحافظة تعز خلال الساعات الماضية.

وفي محافظة الجوف، قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية إحدى التجمعات للمرتزقة في وادي هراب بمديرية خب والشعف، وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع للمكان المستهدف.

وقصفت قوة الإسناد الصاروخي تجمعات لعناصر المرتزقة والمنافقين وآلياتهم في بوابة صلب بحريب نهم شمال شرق محافظة صنعاء.

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