المشهد اليمني الأول/

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية، ليل الاثنين وصباح اليوم الثلاثاء، مواقع وتجمعات الجيش السعودي في جيزان ونجران وعسير.

وأفاد مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت، اليوم الثلاثاء، تجمعا للجنود السعوديين في موقعي المعنق والكرس بجيزان محققة إصابات مباشرة.

واستهدفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية، ليل الاثنين، تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في بوابة الطوال بجيزان وشمال صحراء ميدي بعدد من القذائف.

وأطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، ليل الاثنين، عددا من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات المرتزقة وآلياتهم في ذو رعين بنجران، فيما تم استهداف رقابة الحمر العسكري بعدد من القذائف محققة إصابات مباشرة.

وفي عسير قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية رقابة الزج والمواقع المجاورة وتجمعات للجنود السعوديين قبالة منطقة مجازة موقعة خسائر في صفوفهم.

يأتي ذلك في سياق رد الجيش اليمني واللجان الشعبية على استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ 26 مارس 2015.

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