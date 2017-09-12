المشهد اليمني الأول/

احتجزت نقطة عسكرية تابعة لما يسمى ب” النخبة الشبوانية” صباح اليوم الثلاثاء، محافظ محافظة شبوة، المعين من الفار هادي، علي بن راشد الحارثي ومنعته من المرور لأكثر من نصف ساعة.

وقالت مصادر صحفية جنوبية، إن افراد النقطة العسكرية المتمركزة في منطقة الرمضة بمديرية حبان، منعوا المحافظ من المرور، حيث كان في طريقه الى حضرموت، مشترطين توجيهات من قوات الاحتلال الاماراتية المتواجدة في بلحاف.

وأوضحت المصادر أنه وبعد تواصل القيادة الإماراتية مع قائد النقطة، تم السماح للمحافظ للمرور، في إهانة متعمدة للمحافظ.

وتمتهن قوى الغزو والاحتلال مرتزقتها بشكل متواصل من خلال الزامهم ببرتوكولات تدشن حالة الاحتلال المباشر من خلال رفع العلم الاماراتي وصور مشايخ الامارات في المؤسسات الرسمية عوضاً عن العلم اليمني كما أظهرته عدة صور في العديد من المحافل في المحافظات الجنوبية.

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