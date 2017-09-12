المشهد اليمني الأول/

قتل فتى، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص جندي في نقطة امنية قرب جولة كالتكس بمدينة عدن جنوبي اليمن.

وقالت مصادر اعلامية أن الفتى حسين احمد صالح 14 عاما، قتل برصاص جندي في نقطة امنية قرب مستشفى البريهي في مديرية المنصورة.

واضاف المصادر ان الفتي كان مع عائلته في السيارة بهدف الذهاب الى أحد المستشفيات لإجراء عملية استئصال اللوز، واضاف ان الجندي أطلق الرصاص على السيارة بمبرر ان السيارة تجاوزت النقطة، وان الفتى توفي في حضن أمه.

وتشهد مدينة عدن حالة انفلات أمني في ظل سلطة قوى الغزو ومجاميع المرتزقة.

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