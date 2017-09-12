المشهد اليمني الأول/

عقدت بصنعاء اليوم ندوة بعنوان ” ثورة 21 سبتمبر 2014م مشروع وطن”، نظمها المجلس السياسي لأنصار الله وتكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان وأحزاب اللقاء المشترك.

ناقشت الندوة بحضور عدد من رؤساء وأمناء عموم الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان، ثلاث أوراق عمل حول دور الأحزاب السياسية في إنجاح ثورة 21 سبتمبر وأسبابها ونتائجها ومكاسبها.

وفي الندوة قدم وزير الشباب والرياضة حسن زيد ورقة عمل بعنوان” محاولة توصيف ما حدث في ثورة 21 سبتمبر” .. مشيرا إلى أنها إحياء للثورات اليمنية بإعتبار أن تاريخ اليمن حافل بسلسلة من الثورات التي بدأت في 1948م مرورا بثورة الـ 26 من سبتمبر 1962م التي كانت ضرورة أخلاقية وحضارية أجمع عليها معظم أبناء الشعب اليمني.

وأشار إلى ما تحقق من أهداف ثورة 26 سبتمبر 1962م، وخاصة فكرة المساواة بين اليمنيين وعدم وجود التمييز بين الطبقات .. مؤكدا أن ثورة الـ 26 من سبتمبر التي قادها نخبة من السياسيين والمثقفين جاءت رفضا لقضية التوريث والخروج من براثن الفقر والمرض.

واستعرض الوزير زيد الأحداث التي توالت خلال الفترة الماضية وصولا إلى ثورة 21 من سبتمبر وإتفاق السلم والشراكة الموقع بين مختلف الأطراف، والتي أوجدت قاعدة للشراكة على السلطة والثروة .. مبينا أن ثورتي 11 فبراير و21 سبتمبر إمتداد لثورة 26 سبتمبر وستبقى هذه الثورات تعبر عن أحلام وتطلعات اليمنيين لمستقبل مشرق وغد أفضل.

فيما أشار رئيس تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان عبدالملك الحجري إلى أن ثورة الـ 21 من سبتمبر تعد ثورة الخروج من الوصاية الخارجية وتعزيز الحرية والمواطنة المتساوية والسيادة الوطنية.

ولفت في ورقة عمل قدمها عن تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان إلى أهمية دور الأحزاب المناهضة في ثورة 21 سبتمبر .. لافتا إلى أن الأحزاب المناهضة للعدوان خرجت للعمل السياسي من رحم ثورة 11 فبراير الشبابية وعملت من أجل تحرير الشعب اليمني من وضع الإرتهان والفساد.

واستعرض الحجري المسار الثوري للأحزاب المناهضة للعدوان خلال الفترة الماضية وما نفذته من أنشطة وفعاليات ساهمت في الحشد والتعبئة الشعبية لمواجهة قوى العدوان .

وأكد أن الأحزاب المناهضة للعدوان تقف إلى جانب القوى والمكونات الوطنية في مواجهة العدوان في إطار تحالف سياسي بهذا الشأن .. داعيا القوى السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة والعمل على تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان .

فيما استعرضت عضو المجلس السياسي لأنصار الله الدكتورة حليمة جحاف مسار ثورة 21 سبتمبر العوامل والنتائج وأسباب قيامها من النواحي الإجتماعية والثقافية والإقتصادية .. لافتة إلى الأحداث التي رافقتها في مختلف الجوانب.

وقدمت خلال الندوة مداخلات من قبل عضوي تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان عارف العامري وصالح بينون وكذا صالح صائل أكدت في مجملها أهمية تعزيز التلاحم والإصطفاف الوطني في مواجهة قوى العدوان ومخططاته وخاصة خلال المرحلة الراهنة.

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