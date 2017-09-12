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المشهد اليمني الأول/

بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي يحيى حمود يحيى طالع.

جاء فيها:

الأخ عدنان يحيى طالع وإخوانه وكافة أسرة الفقيد يحيى حمود يحيى طالع وكافة آل طالع .. تلقينا بألم بالغ نبأ وفاة المناضل يحيى حمود طالع والذي كان نموذجا للإنسان المتفاني في كل واجباته وأعماله وصاحب الضمير الحي والمخلص.

وإننا إذ نعزيكم ونعزي أنفسنا في هذا المصاب .. لنسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان .

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.

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