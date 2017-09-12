المشهد اليمني الأول/

سحب النظام الحاكم في قطر، جنسية شيخ آل مرة “طالب بن لاهوم بن شريم”، حسبما تتداول وسائل الإعلام الخليجية.

حيث سارع وزير خارجية نظام البحرين “خالد بن أحمد آل خليفة” للتعليق على الأنباء، واصفاً شيخ قبيلة آل مرة بأنه من شيوخ العرب.

آل خليفة قال بمعرض تعليقه على الخبر المتداول، أن “أهله وجماعته من أخيارهم”. وتابع في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا، إن “من تطاول عليه وأساء له واستولى على أمواله لا يرقى الى قدره”.

وأشار وزير خارجية لبحرين الى أن استهداف الشيخ “طالب بن شريم”، هو محاولة يائسة لقطع أوصال قطر العربية مع محيطها وامتدادات قبائلها.

يذكر أن قبيلة آل مرة في قطر كانت قد أكدت في حزيران، أن “ولاءها التام وتفانيها المطلق” لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني”، قائلة إنها “تدين لله بذلك”، بعد أن تناقل نشطاء مقطع فيديو يظهر جزءاً من حوار بين عدد من شيوخ القبيلة في المملكة وولي ولي عهد آل سعود “محمد بن سلمان”، بشأن قطر.

وقد برز وسم #سحب_جنسية_شيخ_آل_مرة بشكل واسع على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث انتقد عدد من المغردين قرار الدوحة، وفيما يلي بعض التغريدات.

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