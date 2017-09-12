المشهد اليمني الأول/

دمر طيران العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني الغاشم 29 مطاراً وميناءً خلال تسعمائة يوم من العدوان الإجرامي على بلادنا .

وأكدت إحصائية نشرها المركز القانوني للحقوق والتنمية في مرور 900 يوم من العدوان على اليمن أن طيران العدوان الإجرامي دمر 15 مطاراً و 14 ميناء ولا زال يهدد ما تبقى من شرايين حياة الشعب اليمني بين الفينة والأخرى .

الجدير بالذكر أن تحالف العدوان الأمريكي الصهيوني وبأيدي سعودية وإماراتية تعمدت منذ ايام العدوان الأولى على استهداف ما يتعلق بحياة المواطن اليمني وبشكل مباشر مكملة ذلك الاستهداف بفرض حصار بري وبحري وجوي كامل بتواطؤ دولي وأممي مخزي .

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