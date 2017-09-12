المشهد اليمني الأول/

التقت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبداللطيف نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر كارلوس مورازاني.

وفي اللقاء استعرضت وزيرة حقوق الإنسان ملف الأسرى اليمنيين الذين نقلوا من سجون مأرب وعدن إلى السعودية والإمارات وعرقلة الإمارات حل ملف الأسرى في جنيف الذي يتبناه الصليب الأحمر الدولي، وكذا المعاناة التي يتعرض لها الأسرى من تعذيب في سجون سجون التحالف في المحافظات الجنوبية.

وطالبت الصليب الأحمر بتدريب فرق خاصة للتعرف على هويات الجُثث التي يصعب التعرف عليها جراء إحتراقها وعدم وضوح ملامحها وكذا تبني برامج تدريبية في مجال القانون الدولي الإنساني.

فيما عبر كارلوس مورازاني عن شكره لجهود وزارة حقوق الإنسان .. مبديا الإستعداد للتعاون مع الوزارة في كافة المجالات ذات العلاقة بما يخدم حقوق الإنسان وأهداف اللجنة.

حضر اللقاء مساعدة رئيس البعثة فاطمة اليماني والمستشار القانوني للوزارة حميد الرفيق ومدير عام المنظمات والتقارير الدولية بالوزارة أمير الدين الحوثي، ومدير إدارة المنظمات الدولية بالوزارة لطف الحسام.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات