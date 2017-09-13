المشهد اليمني الأول/

تجري القوات الجوية التابعة للنظام السعودي تحضيرات مناسبة لإطلاق مناورات “فيصل 2017” المشتركة مع سلاح الجو المصري نهاية الأسبوع المقبل وذلك غداة زيارة تميم بن حمد قطر إلى قاعدة العديد.

وتأتي هذه المناورات على وقع الأزمة بين السعودية ومصر والإمارات والبحرين مع قطر.

وأوضحت وكالة “واس” السعودية الرسمية للأنباء، في بيان أصدرته أن المناورات ستنفذ على الأراضي المصرية “وتأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة السعودية لتدريب كافة قطاعاتها العسكرية”.

وأضافت الوكالة أن هذه المناورات تعد “ضمن الخطة السنوية التدريبية حيث تهدف إلى دعم أواصر التعاون والعلاقات بين القوات الجوية الملكية السعودية وسلاح الجو المصري، وصقل وتأهيل الأطقم الجوية من طيارين وفنيين واكتساب الخبرات الفنية وتطوير المهارات القتالية من خلال تنفيذ العمليات المشتركة مع القوات المصرية الشقيقة وكذلك التدريب على تنفيذ العمليات الجوية في بيئة مغايرة”.

وتابعت “واس”: “كما تأتي هذه المناورات لإبراز قدرات واحترافية وجاهزية قواتنا الجوية”.

وأشارت الوكالة إلى أن “فيصل 2017” هي النسخة الـ11 من المناورات السنوية المشتركة بين القوات الجوية “للبلدين الشقيقين“.

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