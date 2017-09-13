المشهد اليمني الأول/

استشهد مواطن على الأقل جراء غارة شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي على محافظة صعدة شمال اليمن.

وأفاد مصدر محلي بالمحافظة، أن طيران العدوان شن غارة صباح اليوم الأربعاء، على منطقة بني صياح بمديرية رازح أسفرت عن استشهاد مواطن على الأقل.

وكان ثلاثة مواطنين استشهدوا يوم أمس الأول، في غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي، استهدفت سيارتهم على الطريق العام في محافظة صعدة.

يشار إلى أن طيران العدوان شن آلاف الغارات الجوية على محافظة صعدة منذ بداية العدوان خلفت مئات الشهداء والجرحى بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية ومقومات الحياة في المحافظة وسط صمت دولي تجاه جرائم الإبادة التي ينتهجها العدوان بحق المواطنين.

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