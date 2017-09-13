المشهد اليمني الأول/

في لقاء تاريخي إلتقى اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017م السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بزعيم المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح للوقوف على آخر المستجدات على الساحلة الداخلية.

وأكد ناطق أنصار الله إنعقاد لقاء مباشر بين القيادات العليا لأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام حرصاً على توحيد الجبهة الداخلية.

وقال عبدالسلام أن اللقاء يأتي في سياق الحرص الوطني لمواجهة العدوان الظالم والغاشم بكل تحدياته وحرصاً على توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان.

وأضاف بأن اللقاء يأتي كذلك تعزيزا للشراكة الوطنية لما فيه مصلحة الاستقرار الداخلي ودعم الجبهات العسكرية، وإرساءً لمبدأ الحوار والتفاهم لإزالة الاشكالات.

ويشكل اللقاء صفعة وزلزال مدوي أحبط طموحات العدوان وأزلامه المنافقين بشق الصف الداخلي.



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