المشهد اليمني الأول/

أعلن جيش كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، عن إحراء مناورات بالذخيرة الحية اختبر فيها لأول مرة صاروخ كروز يطلق من الجو، وسوف يعزز قدرات سيئول أمام كوريا الشمالية، في حال اندلاع حرب بين الجارتين.

الجيش الكوري الجنوبي قال أن صاروخ Taurus، ألماني الصنع، أطلق من مقاتلة F-15 وحلق على ارتفاع منخفض نحو الهدف المحدد قبالة سواحل البلاد الغربية، وأن هذا الصاروخ قادر على ضرب أهداف على بعد 500 كم، ولديه تقنية خاصة تتيح له تجنب اكتشافه من قبل الرادارات الكورية الشمالية.

ويبدو أن هذه المناورات التي تحاكي ضربة استباقية ضد كوريا الشمالية، قد تسفر عن تصعيد حدة التوتر القائم في المنطقة، علماً بأن الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية أقرب من أي وقت مضى إلى اندلاع نزاع مسلح واسع النطاق.

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