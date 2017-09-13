المشهد اليمني الأول/

كشف الإعلامي نبيل الصوفي، المقرب من رئيس المؤتمر الشعبي العام، عن مناقشات مباشرة جرت، اليوم الأربعاء، ، بين السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، من جهة، والزعيم علي عبدالله صالح، من جهة ثانية.

وقال الصوفي، في تدوينة على حسابه بموقع “فيس بوك”، إن نقاشات رباعية جرت اليوم بين حزب المؤتمر الشعبي العام، وحركة أنصار الله، موضحاً أن صالح وعارف الزوكا مثلا المؤتمر، في حين مثل أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي وصالح الصماد.

وأشار إلى أن السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي كان مشاركاً في النقاش عبر دائرة تلفزيونية، وبعد أن أنجزوا ما يخصهم كقيادة جماعية، أكمل الزعيم والسيد حوارهما.

وقال الإعلامي نبيل الصوفي، إنه ستتم مراجعة القرارات وإعادة بناء دولة التحالف الوطني بما يعالج ما ظهر من اختلالات.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات