المشهد اليمني الأول/

نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء، هجوم مباغت على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية موزع بعد يوم من مصرع قيادي بارز لهم في مديرية المخا بمحافظة تعز.

وقال مصدر عسكري لـ” المشهد اليمني الأول”، إن قوات الجيش واللجان الشعبية هاجمت مواقع مرتزقة العدوان غرب مديرية موزع.

وسقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال الهجوم على مواقعهم غرب المديرية ذاتها – وفقا للمصدر.

وأضاف المصدر، أن مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت مدرعة تابعة لقوى الغزو والمرتزقة في مثلث موزع الرابط مع المخا ما أدى إلى إعطابها.

وأشار المصدر، أن طيران العدوان شن غارة على شرق معسكر خالد بمديرية موزع أعقبها تحليق مكثف في أجواء الساحل الغربي.

وكان القيادي البارز في مرتزقة العدوان العقيد يسلم سعيد المقفعي، لقي مصرعه في معارك دارت الثلاثاء بجبهات القتال بمديرية المخا.

وفجرت وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية يوم أمس الثلاثاء بعبوة ناسفة طقماً عسكرياً كان محملاً بمرتزقة العدوان في منطقة تبة السيمن في تعز، مؤكداً مصرع من كانوا على متنه.

وفي السياق ذاته، لقي 4 آخرين مصرعهم إثر تفجير عبوة ناسفة بهم في مديرية ذوباب جنوب غرب ذات المحافظة.

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